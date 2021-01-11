3 مناطق سعودية تتصدر إصابات كورونا الجديدة خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الإثنين، تسجيل 140 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، خلال الـ«24» ساعة الماضية.

وسجلت منطقة الرياض 43 حالة، وتلتها المنطقة الشرقية بتسجيل 30 حالة، ومنطقة مكة المكرمة بتسجيل 28 حالة، وسجلت القصيم 13 حالة، وسجلت منطقتا المدينة المنورة ونجران 6 حالات لكل منهما، وتم تسجيل 3 حالات في كل من تبوك وحائل وعسير، وتم تسجيل حالتين في جازان، وحالة واحدة في كل من الباحة والحدود الشمالية والجوف.

إلى ذلك أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، تسجيل 140 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 363949 حالة، وتم تسجيل 158 حالة تعافٍ جديدة؛ لتصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 355706 حالات، كما تم تسجيل 4 حالات وفاة، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة منذ بدء الجائحة وحتى الآن، إلى 6295 حالة.

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