«مسجل مسبقًا».. وزارة الصحة: 3 خطوات للتعامل مع الرسالة

أوضحت وزارة الصحة، اليوم الإثنين، الإجراء المناسب في حالة ظهور رسالة للمستفيدين من تطبيق «صحتي» بتسجيلهم مسبقًا.

وقالت الوزارة، عبر حسابها الرسمي «الصحة 937» بموقع «تويتر»، إنه في حال وجود إشعار بالتسجيل مسبقًا يرجى الضغط عل خانة «نسيت كلمة المرور» وتسجيل كلمة مرور جديدة، وفي حال استمرار المشكلة يتم الاتصال على الرقم 937 لخدمتك، متمنين لك دوام الصحة والعافية.

جاء ذلك ردًا من وزارة الصحة على تساؤل وردها من أحد المستفيدين قال فيه: أحاول تسجيل الدخول بتطبيق صحتي لكن هناك مشكلة بالرقم السري وعند عمل تسجيل جديد لا يقبل ويظهر بأن رقم هاتفي مسجل مسبقًا ما العمل؟

إلى ذلك أعلنت وزارة الصحة، اليوم الإثنين، تسجيل 140 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، وتسجيل 4 حالات وفاة، فضلًا عن تسجيل 158 حالة تعاف جديدة؛ ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية في المملكة 355706 حالات.

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