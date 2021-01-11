دعوى «التسوية الودية».. الموارد البشرية: ممكنة للعامل المقيم في حالتين

قالت وزارة الموارد البشرية، اليوم الإثنين، إن العامل المقيم بإمكانه رفع دعوى من خلال خدمة التسوية الودية للخلافات العمالية، في حالة رفض إعطائه مستحقاته أو عدم تجديد الكفالة.

جاء ذلك ردًا من الوزارة على تساؤل وردها من أحد المستفيدين قال فيه: إن كفيلي لم يعطني أي راتب منذ شهر ٧ يوليو العام الماضي ولم يقم بتجديد إقامتي والحال قد ضاق بي من مطالبتي له بمستحقاتي وتجديد الإقامة.. فما العمل؟

وأوضحت الوزارة إمكانية قيام العامل بالمتابعة عبر الرابط: