حالات «كورونا النشطة» بالسعودية.. وزارة الصحة تعلن آخر موقف

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الإثنين، أن إجمالي عدد إصابات كورونا المؤكدة في المملكة (363949) حالة، من بينها (1948) حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (312) حالة حرجة، مشيرة إلى إجراء (42599) فحصًا مخبريًّا جديدًا.

إلى ذلك أعلنت وزارة الصحة، اليوم الإثنين، تسجيل 140 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ وتم تسجيل 158 حالة تعافٍ جديدة؛ لتصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 355706 حالات، كما تم تسجيل 4 حالات وفاة؛ ليرتفع إجمالي حالات الوفاة منذ بدء الجائحة وحتى الآن، إلى 6295 حالة.

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