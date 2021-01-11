نظام الحماية من الإيذاء.. «الشورى» يوافق على تعديلات المشروع

وافق مجلس الشورى، اليوم الإثنين، على مشروع تعديل نظام الحماية من الإيذاء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/52) في 15/11/1434هـ، ونظام حماية الطفل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/14) في 3/2/1436هـ، وذلك بعد استماعه إلى تقرير مقدم بشأنهما من لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، تلاه رئيس اللجنة، الدكتور واصل المذن.

جاء ذلك خلال الجلسة العادية الثالثة عشرة من أعمال السنة الأولى للدورة الثامنة التي عقدها المجلس -عبر الاتصال المرئي- والتي وافق خلالها أيضًا على قيام هيئة الإذاعة والتليفزيون بتكثيف جهودها الإبداعية في مجال البرامج التليفزيونية والإخبارية وغيرها للمنافسة في رفع نسب المشاهدة لقنواتها الفضائية، والإسراع في تنفيذ ما يخصها بشأن الخطة الاستراتيجية للإعلام السعودي، وإعداد خطة تنفيذية لتطوير وإثراء المحتوى الإعلامي الوطني وتكثيف إنتاجه.

واتخذ المجلس قراره بعد استماعه خلال الجلسة إلى تقرير تضمن وجهة نظر لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار تلاه رئيس اللجنة الدكتور علي القرني بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه ما تضمنه التقرير السنوي لهيئة الإذاعة والتليفزيون للعام المالي 1440/1441هـ، أثناء مناقشة التقرير في جلسة سابقة.

اقرأ أيضًا:

قواعد ممارسة التمويل الجماعي بالدين.. المركزي السعودي يعلن التفاصيل