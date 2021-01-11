السعودية اليوم / "هيئة الترفيه" تواصل تقديم تراخيص الخدمات المتخصصة عبر "بوابة الترفيه" الإلكترونية



الرياض 27 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 11 يناير 2021 م واس

تواصل الهيئة العامة للترفيه تقديم عدد من التراخيص للخدمات المتخصصة التي تسهم في فتح المزيد من الفرص أمام المهتمين بالاستثمار في هذا القطاع الحيوي من داخل وخارج المملكة، وذلك بكل يسر وسهولة عبر " بوابة الترفيه" الإلكترونية بهدف الإسهام الفاعل في الناتج المحلي ووضع المملكة على خارطة الترفيه العالمية من خلال فتح آفاق أوسع للتنوع الاقتصادي في القطاع، وخلق تناغم أعلى بين المسارات التي تقدم خدماتها في مجال الترفيه.

وتأتي في مقدمة الخدمات التي توفرها "بوابة الترفيه " خدمة طلب تسجيل مزود الخدمات، التي تتيح لمزودي الخدمات والمستفيدين التسجيل والبحث في منصة الهيئة العامة للترفيه لاستعراض الأعمال التي تخدم بشكل مباشر أو غير مباشر القطاع الترفيهي.

كما تضم الخدمات التي تقدمها البوابة خدمة اعتماد بيع تذاكر الأنشطة الترفيهية، وهي خدمة تُعنى بتقديم التذاكر للفعاليات أو المرافق الترفيهية، ويشمل ذلك بيع التذاكر إلكترونياً، أو عبر منافذ البيع غير الإلكترونية وتسويقها، وتوفير إمكانية تحديد وحجز واختيار أماكن الحضور.

كذلك تشمل الخدمات تنظيم وإدارة الحشود القائمة على تخطيط وتقديم خدمات إدارة الحشود في الفعاليات والمرافق الترفيهية، وتنظيم حركة الزوار وتوجيههم ومساعدتهم، إضافة إلى عمليات الإخلاء والطوارئ، ومعالجة الأزمات ووضع الخطط الأمنية وتنظيم الأمن داخل المرافق الترفيهية، والتعاون مع الجهات الأمنية.

فيما تشمل خدمة ترخيص إدارة وتطوير المواهب الفنية والترفيهية، وإدارة أعمال المواهب الفنية التي تقدم عروضاً ترفيهية في الفعاليات أو العروض الحية، أو المرافق الترفيهية التي تضم أنشطتها تطوير وتدريب الفنانين والموهوبين والممثلين والمؤدين لتقديم هذه العروض.

ومن بين أبرز الخدمات التي تُعنى بها الهيئة , خدمة طلب ترخيص تشغيل مرافق الفعاليات الترفيهية لتولي إدارة وتشغيل المرافق الترفيهية لإقامة الفعاليات الترفيهية، أو توفير الفنيين المؤهلين لتشغيل مرافق الفعالية، ويشمل هذا النشاط بحسب التصنيف العالمي تشغيل قاعات العرض الموسيقي والمسرحي وغيرها من المرافق الترفيهية.

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18:39ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.