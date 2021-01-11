السعودية اليوم / الأردن تسجل 1461 إصابة جديدة بفيروس كورونا



عمّان 27 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 11 يناير 2021 م واس

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم تسجيل 1461 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت في بيان صحفي أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 290430 حالة شفاء بعد تسجيل 1645 حالة إضافية، كما سُجلت 19 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 4043 حالة.

// انتهى //

18:37ت م

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عمّان 27 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 11 يناير 2021 م واسأعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم تسجيل 1461 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 308670 إصابة.وأوضحت في بيان صحفي أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 290430 حالة شفاء بعد تسجيل 1645 حالة إضافية، كما سُجلت 19 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 4043 حالة.// انتهى //18:37ت م0143

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