السعودية اليوم / الأمم المتحدة تدعم صغار المزارعين في مصر لخفض معدلات الفقر



الأمم المتحدة 27 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 11 يناير 2021 م واس

أكد الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد IFAD) التابع للأمم المتحدة أنه ينفذ مشروعا لتعزيز القدرات التسويقية لصغار المزارعين بالريف المصري لتحسين المعيشة والإسهام في خفض معدلات الفقر في المناطق الريفية، وخاصة في ظل الآثار الاقتصادية التي خلّفها فيروس

وأشارت المديرة الإقليمية للشرق الأدنى وشمال أفريقيا ووسط آسيا وأوروبا في الصندوق دينا صالح في تصريح صحفي اليوم إلى أن المشروع يُنفذ بالشراكة مع الحكومة المصرية وبرنامج التنمية الزراعية (ADP) والصندوق الاجتماعي للتنمية (SFD)، ويهدف إلى تحسين مستوى المعيشة والإسهام في تخفيض معدلات الفقر بين صغار المزارعين.

وأبانت أنه بالشراكة مع الدولة المصرية يقوم الصندوق أيضا بتنفيذ حوالي ثلاثة عشر مشروعا بقيمة (850) مليون دولار، وتُعد من أنجح المشروعات في مصر لتركيزها على بناء القدرات ودعم صغار المزارعين ومكافحة الفقر.

// انتهى //

18:28ت م

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الأمم المتحدة 27 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 11 يناير 2021 م واسأكد الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد IFAD) التابع للأمم المتحدة أنه ينفذ مشروعا لتعزيز القدرات التسويقية لصغار المزارعين بالريف المصري لتحسين المعيشة والإسهام في خفض معدلات الفقر في المناطق الريفية، وخاصة في ظل الآثار الاقتصادية التي خلّفها فيروس كورونا وأشارت المديرة الإقليمية للشرق الأدنى وشمال أفريقيا ووسط آسيا وأوروبا في الصندوق دينا صالح في تصريح صحفي اليوم إلى أن المشروع يُنفذ بالشراكة مع الحكومة المصرية وبرنامج التنمية الزراعية (ADP) والصندوق الاجتماعي للتنمية (SFD)، ويهدف إلى تحسين مستوى المعيشة والإسهام في تخفيض معدلات الفقر بين صغار المزارعين.وأبانت أنه بالشراكة مع الدولة المصرية يقوم الصندوق أيضا بتنفيذ حوالي ثلاثة عشر مشروعا بقيمة (850) مليون دولار، وتُعد من أنجح المشروعات في مصر لتركيزها على بناء القدرات ودعم صغار المزارعين ومكافحة الفقر.// انتهى //18:28ت م0142

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