السعودية اليوم / الكويت تسجل حالتي وفاة و527 إصابة جديدة بفيروس كورونا



الكويت 27 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 11 يناير 2021 م واس

سجلت الكويت 527 إصابة جديدة بفيروس

وأفادت وزارة الصحة الكويتية اليوم أنه تم شفاء 366 إصابة ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 149373 حالة.

// انتهى //

18:26ت م

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الكويت 27 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 11 يناير 2021 م واسسجلت الكويت 527 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع إجمالي عدد الحالات المسجلة إلى 154841 حالة، في حين تم تسجيل حالتي وفاة إثر إصابتها بالفيروس ليصل مجموع حالات الوفاة إلى 945 حالة.وأفادت وزارة الصحة الكويتية اليوم أنه تم شفاء 366 إصابة ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 149373 حالة.// انتهى //18:26ت م0141

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