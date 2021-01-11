السعودية اليوم / "سكني": ارتفاع نسب الحجوزات في ضاحية الجوان إلى 79% حتى نهاية 2020



الرياض 27 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 11 يناير 2021 م واس

أعلن برنامج "سكني" التابع لوزارة الإسكان وصول نسب الحجوزات في مشاريع ضاحية الجوان السكنية إلى 79% من حجم الوحدات في مشاريع الضاحية بنهاية عام 2020.

وتشتمل ضاحية الجوان على 12 مشروعاً هي: "شمس الديار - وإسكان الرياض - وعمائر الجوهرة - وإشراق ليفينج - وديار السعد – ومرسية – والرابية – والمهندية – وسرايا الجوان – والنرجس فيو – ونساج تاون – وسرايا النرجس"، مشيرًا إلى أن مشروعي ديار السعد وسرايا النرجس كانا الأعلى من حيث نسب الحجوزات للوحدات السكنية بنسبة بلغت 100%، يليهما مشروعي سرايا الجوان والرابية بنسبة حجوزات وصلت إلى 98%، يليهما مشروع نساج تاون بنسبة حجوزات بلغت 97%.

وتعد ضاحية الجوان أكبر الضواحي السكنية التابعة لوزارة الإسكان في شمال مدينة الرياض، وتمتد على مساحة إجمالية تقدر بـ 10.782.558 م2، وتقع بالقرب من مطار الملك خالد الدولي وجامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن، وهي إحدى الضواحي السكنية الكبرى التي ينفذها برنامج سكني بالشراكة مع المطورين العقاريين لتوفير أكثر من 20 ألف وحدة سكنية، وتتسع لأكثر من 100 ألف نسمة.

وتتميز ضاحية الجوان بتوفير أسلوب حياة مثالي مراعية متطلبات جودة الحياة بتصاميمها المختلفة ومساحاتها المتنوعة لتلبي حاجات الأسرة

مما يذكر أن الضاحية تقع على طريق الامتداد السكاني الذي يعكس النمو الحيوي لمدينة الرياض، إذ تقع بالقرب من الطرق الرئيسة كطريق الملك سلمان وطريق المطار، وتضم عدداً من المشاريع السكنية وتتنوع فيها الخيارات السكنية ما بين شقق وفلل وتاون هاوس بتصاميم عصرية وراقية وبأسعار للوحدات السكنية تبدأ من 250 ألف ريال، وبأقساط شهرية ميسرة، كما أن التملك في مشاريع الضاحية متاح للأسر السعودية ومستفيدي برنامج سكني عبر الموقع الإلكتروني والتطبيق ومركز سكني الشامل، كما يمكن الاطلاع على تفاصيل الوحدات وحجزها إلكترونياً من خلال زيارة الرابط: https://sakani.housing.sa/mega-project/542476، أو الاتصال على مركز الاتصال الموحد لخدمات المستفيدين 199090 للإجابة على جميع الاستفسارات.

// انتهى //

18:16ت م

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الرياض 27 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 11 يناير 2021 م واسأعلن برنامج "سكني" التابع لوزارة الإسكان وصول نسب الحجوزات في مشاريع ضاحية الجوان السكنية إلى 79% من حجم الوحدات في مشاريع الضاحية بنهاية عام 2020.وتشتمل ضاحية الجوان على 12 مشروعاً هي: "شمس الديار - وإسكان الرياض - وعمائر الجوهرة - وإشراق ليفينج - وديار السعد – ومرسية – والرابية – والمهندية – وسرايا الجوان – والنرجس فيو – ونساج تاون – وسرايا النرجس"، مشيرًا إلى أن مشروعي ديار السعد وسرايا النرجس كانا الأعلى من حيث نسب الحجوزات للوحدات السكنية بنسبة بلغت 100%، يليهما مشروعي سرايا الجوان والرابية بنسبة حجوزات وصلت إلى 98%، يليهما مشروع نساج تاون بنسبة حجوزات بلغت 97%.وتعد ضاحية الجوان أكبر الضواحي السكنية التابعة لوزارة الإسكان في شمال مدينة الرياض، وتمتد على مساحة إجمالية تقدر بـ 10.782.558 م2، وتقع بالقرب من مطار الملك خالد الدولي وجامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن، وهي إحدى الضواحي السكنية الكبرى التي ينفذها برنامج سكني بالشراكة مع المطورين العقاريين لتوفير أكثر من 20 ألف وحدة سكنية، وتتسع لأكثر من 100 ألف نسمة.وتتميز ضاحية الجوان بتوفير أسلوب حياة مثالي مراعية متطلبات جودة الحياة بتصاميمها المختلفة ومساحاتها المتنوعة لتلبي حاجات الأسرة السعودية ، كما تضم مواقع مخصصة للمرافق الإدارية والحكومية، ومراكز التسوق التجارية، وحدائق مفتوحة ومغلقة، ومراكز للرعاية الصحية، ومدارس لمختلف المراحل التعليمية وعدداً من المساجد، الأمر الذي يوفر للقاطنين بيئة إيجابية جاذبة تتكامل فيها مقومات جودة الحياة وتمكّن الأسر السعودية من بناء مجتمع ينعم أفراده بأسلوب حياة متوازن من خلال تهيئة البيئة واستحداث خيارات جديدة تعزز المشاركة في الأنشطة الثقافية والترفيهية والرياضية.مما يذكر أن الضاحية تقع على طريق الامتداد السكاني الذي يعكس النمو الحيوي لمدينة الرياض، إذ تقع بالقرب من الطرق الرئيسة كطريق الملك سلمان وطريق المطار، وتضم عدداً من المشاريع السكنية وتتنوع فيها الخيارات السكنية ما بين شقق وفلل وتاون هاوس بتصاميم عصرية وراقية وبأسعار للوحدات السكنية تبدأ من 250 ألف ريال، وبأقساط شهرية ميسرة، كما أن التملك في مشاريع الضاحية متاح للأسر السعودية ومستفيدي برنامج سكني عبر الموقع الإلكتروني والتطبيق ومركز سكني الشامل، كما يمكن الاطلاع على تفاصيل الوحدات وحجزها إلكترونياً من خلال زيارة الرابط: https://sakani.housing.sa/mega-project/542476، أو الاتصال على مركز الاتصال الموحد لخدمات المستفيدين 199090 للإجابة على جميع الاستفسارات.// انتهى //18:16ت م0136

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