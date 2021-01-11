السعودية اليوم / رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد يستقبل السفير الأمريكي لدى المملكة



الرياض 27 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 11 يناير 2021 م واس

استقبل معالي رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد الأستاذ مازن بن إبراهيم الكهموس بمقر الهيئة اليوم, سفيرَ الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة جون بي أبي زيد، والوفد المرافق له.

وجرى خلال الاستقبال بحث سبل التعاون المشترك بين المملكة والولايات المتحدة الأمريكية في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد.

واطّلع السفير الأمريكي على أهم الإجراءات التي تقوم بها هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في مجال تعزيز النزاهة وإشاعة الشفافية ومكافحة الفساد، فيما استمع معاليه إلى تجربة الولايات المتحدة الأمريكية في ذات المجال.

حضر الاستقبال من جانب الهيئة مدير التحريات الإدارية اللواء عبدالرحمن المطيري، وكبير مستشاري رئيس الهيئة المشرف العام على مكتبه خالد الداود، ومساعد رئيس الهيئة للتعاون الدولي الدكتور ناصر أبا الخيل, ومن جانب السفارة المستشار السياسي جيمز ستولتريغر، والمستشار الاقتصادي دارن كرايستنسن.

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17:57ت م

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