السعودية اليوم / "سياحة العائلة".. تجربة فريدة بالمدينة الاقتصادية عبر موسم "شتاء السعودية"



الرياض 27 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 11 يناير 2021 م واس

حرصت الهيئة

ولعل أكثر الوجهات التي يمكن أن يتحقق فيها كل تلك الأهداف مجتمعةً هي مدينة الملك عبدالله الاقتصادية؛ بما تمتلكه من إمكانات ومقومات سياحية عالمية يمكن أن تحقق نموذج سياحة العائلة بصورة متكاملة.

وكما أتاحت الهيئة السعودية للسياحة الفرصة كاملةً لأكثر من ٢٠٠ شركة بالقطاع الخاص؛ لتقديم الباقات والتجارب المختلفة في موسم "شتاء السعودية"، فإن مدينة الملك عبدالله الاقتصادية تعدُّ من المدن الأكبر في العالم التي يديرها القطاع الخاص بالكامل.

وتتميز مدينة الملك عبدالله الاقتصادية باستدامة نمط الحياة السياحية فيها على مدار العام، بما تتمتع به من أجواء معتدلة، خصوصاً في فصل الشتاء، وبما تقدمه من برامج وأنشطة تناسب كل الأعمار والفئات.

فمن المقاهي ومراكز التسوق، إلى اليخوت وملاعب الجولف، مروراً بالبولينج، والبلياردو، والجيت سكي، والنادي الصحي، وغيرها... أنشطة عديدة توفرها المدينة يمكن أن يقضي فيها الجميع أوقاتاً ممتعة بصحبة العائلة.

في منطقة "ممشى الشاطئ" تتعدد الجلسات العائلية الخارجية، والمطاعم المحلية والعالمية على الواجهة البحرية، وفي منطقة "المارينا" يمكن للسائح استئجار قوارب التجديف والدراجات المائية العائمة، إضافة إلى منطقة "مركز العائلة الترفيهي" الذي يضم عدداً من عربات الأطعمة الفود ترك.

وهناك منطقة "محمية لاجونا" التي تتميز بأنشطتها الشيقة، وتضم شاطئ بيور للسباحة، وأنشطة بحرية متنوعة كالغطس وقوارب التجديف والدبابات البحرية، إضافة إلى مغامرات لاجونا التي تشمل ركوب الدراجات النارية الرباعية ومركبات الدفع الرباعي وغيرها.

ومنطقة "البيلسان" بمرافقها البحرية، كشاطئ يام، ونادي البيلسان لليخوت والرياضات المائية، كما تتيح فرصة الاستمتاع بجولات القارب في القناة المائية، ورحلات السباحة والغوص وصيد الأسماك التي تناسب جميع أفراد الأسرة.

وعلى بُعد خطوات من المنطقة الساحلية، يقع ملعب الغولف "رويال غرينز" والنادي الريفي في حي المروج الذي يُعد أفخم الأحياء بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية؛ حيث يعد ملعب الغولف والنادي الريفي من أهم المعالم السياحية الترفيهية الفاخرة في المدينة الاقتصادية، الذي يقدم تجربة مليئة بالمتعة والإثارة لجميع محبي لعبة الغولف الراقية.

برامج وأنشطة ومرافق بمواصفات عالمية تتميز بها مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، أصبحت تشاركها الآن مع موسم "شتاء السعودية" الذي وضع المدينة الاقتصادية ضمن وجهاته المميزة، من خلال استقبال السائحين عبر الحجز المسبق لباقات ورحلات منظمة تناسب كل أفراد الأسرة.

// انتهى //

17:51ت م

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الرياض 27 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 11 يناير 2021 م واسحرصت الهيئة السعودية للسياحة منذ أطلقت موسم "شتاء السعودية" في العاشر من ديسمبر الماضي، وحتى نهاية مارس المقبل، على أن تكون وجهاتها وتجاربها وأنشطتها المختلفة التي تجاوزت ١٧ وجهة و٣٠٠ تجربة وباقة، مناسبة لكل أفراد الأسرة من صغار وكبار مواطنين ومقيمين.ولعل أكثر الوجهات التي يمكن أن يتحقق فيها كل تلك الأهداف مجتمعةً هي مدينة الملك عبدالله الاقتصادية؛ بما تمتلكه من إمكانات ومقومات سياحية عالمية يمكن أن تحقق نموذج سياحة العائلة بصورة متكاملة.وكما أتاحت الهيئة السعودية للسياحة الفرصة كاملةً لأكثر من ٢٠٠ شركة بالقطاع الخاص؛ لتقديم الباقات والتجارب المختلفة في موسم "شتاء السعودية"، فإن مدينة الملك عبدالله الاقتصادية تعدُّ من المدن الأكبر في العالم التي يديرها القطاع الخاص بالكامل.وتتميز مدينة الملك عبدالله الاقتصادية باستدامة نمط الحياة السياحية فيها على مدار العام، بما تتمتع به من أجواء معتدلة، خصوصاً في فصل الشتاء، وبما تقدمه من برامج وأنشطة تناسب كل الأعمار والفئات.فمن المقاهي ومراكز التسوق، إلى اليخوت وملاعب الجولف، مروراً بالبولينج، والبلياردو، والجيت سكي، والنادي الصحي، وغيرها... أنشطة عديدة توفرها المدينة يمكن أن يقضي فيها الجميع أوقاتاً ممتعة بصحبة العائلة.في منطقة "ممشى الشاطئ" تتعدد الجلسات العائلية الخارجية، والمطاعم المحلية والعالمية على الواجهة البحرية، وفي منطقة "المارينا" يمكن للسائح استئجار قوارب التجديف والدراجات المائية العائمة، إضافة إلى منطقة "مركز العائلة الترفيهي" الذي يضم عدداً من عربات الأطعمة الفود ترك.وهناك منطقة "محمية لاجونا" التي تتميز بأنشطتها الشيقة، وتضم شاطئ بيور للسباحة، وأنشطة بحرية متنوعة كالغطس وقوارب التجديف والدبابات البحرية، إضافة إلى مغامرات لاجونا التي تشمل ركوب الدراجات النارية الرباعية ومركبات الدفع الرباعي وغيرها.ومنطقة "البيلسان" بمرافقها البحرية، كشاطئ يام، ونادي البيلسان لليخوت والرياضات المائية، كما تتيح فرصة الاستمتاع بجولات القارب في القناة المائية، ورحلات السباحة والغوص وصيد الأسماك التي تناسب جميع أفراد الأسرة.وعلى بُعد خطوات من المنطقة الساحلية، يقع ملعب الغولف "رويال غرينز" والنادي الريفي في حي المروج الذي يُعد أفخم الأحياء بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية؛ حيث يعد ملعب الغولف والنادي الريفي من أهم المعالم السياحية الترفيهية الفاخرة في المدينة الاقتصادية، الذي يقدم تجربة مليئة بالمتعة والإثارة لجميع محبي لعبة الغولف الراقية.برامج وأنشطة ومرافق بمواصفات عالمية تتميز بها مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، أصبحت تشاركها الآن مع موسم "شتاء السعودية" الذي وضع المدينة الاقتصادية ضمن وجهاته المميزة، من خلال استقبال السائحين عبر الحجز المسبق لباقات ورحلات منظمة تناسب كل أفراد الأسرة.// انتهى //17:51ت م0132

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.