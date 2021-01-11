السعودية اليوم / سمو أمير تبوك يدشن غداً عدداً من المشروعات التنموية بمحافظة تيماء



تبوك 27 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 11 يناير 2021 م واس

يدشن صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك غداً, عدداً من المشاريع التنموية والخدمية بمحافظة تيماء، بقيمة إجمالية تقارب الـ700 مليون ريال في قطاعات الإسكان والمياه والبلدية.

وأوضح محافظ تيماء سعد السديري, أن سمو أمير منطقة تبوك سيفتتح عدداً من المشاريع التنموية بالمحافظة، ويضع حجر الأساس لمشاريع أخرى، وسيطلع على المشاريع الجاري تنفيذها في بلدية تيماء المتمثلة في أعمال السفلتة وأرصفة وإنارة وتحسن وتجميل المدينة، ومشروع درء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار ومشاريع إنشاء المرافق البلدية بقيمة إجمالية تتجاوز 165 مليون ريال.

وأضاف: "كما سيضع سموه حجر الأساس لإيصال المياه لعدد من القرى والهجر بالمحافظة، ويطلع على مشاريع المياه القائمة، وسيدشن مشروعي إيصال المياه والصرف الصحي لحي الرحمانية،مبيناً أن قيمة مشاريع المياه مجتمعة قد بلغت 132 مليون ريال.

وأشار السديري إلى أن سموه سيدشن أيضاً مشروع وزارة الإسكان بمحافظة تيماء، التي تتربع على مساحة 641 ألف متر مربع، وتضم 388 فلة، و 376 أرضاً مطورة، وجامعين يتسع كل واحد منهما لـ1500 مصل، و3 حدائق وأراضٍ لإقامة المدارس بها، بقيمة إجمالية إجمالية تتجاوز 400 مليون ريال.

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