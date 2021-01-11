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عاجل : "الجامعة الالكترونية" تعدل مسمى شهادة الطلبة إلى "منتظم"

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الدمام - شريف احمد - - التعديل يشمل خريجي الجامعة منذ تأسيسها والدفعات الحالي و المستقبلية

أعلنت الدكتورة ليلك بنت أحمد الصفدي رئيس الجامعة الإلكترونية، عن صدور قرار وزير التعليم رئيس مجلس الجامعة برئاسة الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، بتعديل مسمى الشهادة الجامعية الممنوحة لخريجي الجامعة إلى "منتظم" بدلاً عن "تعليم مدمج".

ورفعت رئيس الجامعة الشكر والعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد -يحفظهما الله- على ما يحظى به قطاع التعليم من دعمٍ ورعاية، وما قدمته الدولة من دعم لتمكين دور الجامعات وتطويرها.

مثمنةً حرص واهتمام رئيس مجلس الجامعة معالي وزير التعليم الأستاذ الدكتور حمد آل الشيخ، الذي كان قريباً من أبنائه طلاب الجامعة، ووجه بأن تجري الجامعة دراسة مقارنة مع الأنظمة التعليمية المختلفة، للوصول لحل يعزز مكانة الجامعة ودورها في منظومة التعليم الجامعي.

وأوضحت الصفدي أن هذا التعديل يشمل خريجي الجامعة منذ تأسيسها، وطلاب الدفعات الحالية، والدفعات المستقبلية بمشيئة الله، لافتةً النظر لأن الجامعة تعمل على خطة لانفاذ هذا القرار ومعالجة الوثائق السابقة، وفق خطة ستعلن لاحقاً بمشيئة الله.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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