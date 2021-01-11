شكرا لقرائتكم خبر عن تنفيذ 59 معبر مشاة و200 لوحة إرشادية في الخبر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكملت أمانة الشرقية تنفيذ 59 معبر مشاة في عدد من الشوارع الرئيسية والفرعية في محافظة الخبر، وتركيب أكثر من 200 لوحة إرشادية لتنبيه السائقين بضرورة تهدئة السرعة، وذلك بهدف تفعيل واتخاذ التدابير اللازمة للتقليل من الحوادث المرورية.

وأوضحت الأمانة أن تنفيذ معابر المشاة وتركيب اللوحات الإرشادية جاء بعد دراسة ميدانية للسلامة المرورية على جميع شوارع محافظة الخبر وتحديد أهم المواقع التي تشهد حركة عالية وتحليلها لإيجاد الحلول الهندسية المناسبة لرفع كفاءة السلامة المرورية في هذه المواقع وتقليل نسبة الحوادث حفاظاً على أرواح مستخدمي الطريق.