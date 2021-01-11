شكرا لقرائتكم خبر عن الشرقية.. تدشين الحملة التوعوية " الخوارج شرار الخلق " والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دشن أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، بحضور مدير فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة فهد الثبيتي ، اليوم , انطلاق الحملة التوعوية " الخوارج شرار الخلق " عبر منصات الأمانة وإعلانات الطرق .

وأكد أمين المنطقة الشرقية , حرص الأمانة على تفعيل الحملة التوعوية التي نفّذتها الهيئة، من خلال تخصيص 80 وجهة إعلانية بالطرق والميادين في حاضرة الدمام، وكذلك في باقي محافظات المنطقة الشرقية، بالإضافة الى توعية أفراد المجتمع عبر الرسائل النصية وتسخير كافة منصات الأمانة ، مشدّداً على ضرورة استثمار كافة السبل في ايصال أهداف رسالة الحملة ضد هذه الأخطار.

فيما أكّد الثبيتي أن الهيئة حرصت من خلال هذه الحملة على إبراز كافة جهود المملكة في مكافحة فرق الخوارج، مستهدفة جميع شرائح المجتمع عبر منصات التواصل الاجتماعي، واللوحات الإلكترونية، والمعارض الذكية، ووسائل النشر الحديثة، لتعريف المجتمع بخطر هذه الفئة.