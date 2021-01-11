شكرا لقرائتكم خبر عن رفع 1123 طنًا من مياه الأمطار بعسير والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رفعت أمانة منطقة عسير وبلدياتها نحو ١١٢٣ طناً من مياه الأمطار في ٤٩ موقعًا، بمشاركة عددٍ من الآليات والمعدات التي وصل عددها إلى ٩٢ آليةً وإشراف ٢٢٩ من الكوادر والقُوى البشرية.

وأوضح أمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي أن جهود الأمانة وبلدياتها جاءت على مدار ٢٤ ساعة ومنذ وقت مبكر لاحتواء مياه الأمطار من خلال رفع الجاهزية القصوى لكل الإدارات المعنية والبلديات للتعامل مع الحالة المطرية التي تشهدها المنطقة، مؤكدًا استمرار أعمال فرق التنظيف لإزالة الأتربة ونظافة مصائد السيول والعبارات من المحاور والشوارع الرئيسية والداخلية لضمان استمرار الحركة المرورية بشكل طبيعي.

وأضاف أن أعمال نزح مياه الأمطار وأعمال الفرق الميدانية شملت عددًا من البلديات في مدن ومحافظات منطقة عسير، حيث وصلت كمية المياه المنزوحة إلى ١١٢٣ طنًا في ٤٩ موقعًا منها مدينة أبها ومحافظات النماص وخميس مشيط والحرجة وغيرها من محافظات المنطقة، مشيرًا إلى أن جميع الفرق الميدانية التابعة للأمانة وبلدياتها على أهبة الاستعداد خلال فترة الأمطار وذلك للقيام بدورها في إنهاء تجمع المياه أو البرك المائية والمعوقات المرورية من الشوارع والطرقات والأحياء السكنية، مهيبًا بضرورة بالجميع الإبلاغ عن أي تجمع للمياه عبر الرقم الموحد ٩٤٠.