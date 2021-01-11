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البحرية السعودية تخلي أحد طاقم سفينة أوكرانية

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-11

البحرية السعودية تخلي أحد طاقم سفينة أوكرانية

استجابة لنداء استغاثة قبالة جازان

متابعات الخليج 365 - الرياض

استجابت القوات البحرية السعودية لنداء استغاثة من سفينة تجارية تحمل علم دولة (بنما)، يفيد بوجود حالة صحية لأحد أفراد طاقم السفينة من الجنسية الأوكرانية.

وقدمت البحرية السعودية المساعدة الطبية اللازمة للمريض وقامت بإخلائه إلى مستشفى الأمير محمد بن ناصر في جازان.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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