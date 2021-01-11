شكرا لقرائتكم البحرية السعودية تخلي أحد طاقم سفينة أوكرانية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-11 البحرية السعودية تخلي أحد طاقم سفينة أوكرانية استجابة لنداء استغاثة قبالة جازان متابعات الخليج 365 - الرياض استجابت القوات البحرية السعودية لنداء استغاثة من سفينة تجارية تحمل علم دولة (بنما)، يفيد بوجود حالة صحية لأحد أفراد طاقم السفينة من الجنسية الأوكرانية. وقدمت البحرية السعودية المساعدة الطبية اللازمة للمريض وقامت بإخلائه إلى مستشفى الأمير محمد بن ناصر في جازان.

