دونالد ترامب أول رئيس في تاريخ الولايات المتحدة يتم الدعوة لعزله مرتين 

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-11

متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف

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قد يتم بدء إجراءات عزل دونالد ترامب للمرة الثانية يوم الاثنين، حيث أشار أعضاء مجلس النواب الديمقراطيون إلى أنهم سيبدؤون في ذلك بعد أعمال الشغب في مبنى الكابيتول الأمريكي.

وفي حين أن هذا سيحدث قبل تسعة أيام فقط من تنصيب جو بايدن، يعتقد الخبراء القانونيون والمشرعون أن هذه الخطوة ضرورية لكيلا يفكر أي رئيس آخر في تقويض الديمقراطية الأمريكية، وليصبح أيضًا اسم دونالد ترامب علامة على كونه أول رئيس يتم الدعوة لعزله مرتين، إذن ماذا سيحدث إذا تم عزله.

تبدأ عملية الإقالة بالتصويت في مجلس النواب، وإذا تم التصويت بأغلبية بسيطة (50٪ + 1)، فإن الرئيس قد تم عزله ثم يخضع لمحاكمة في مجلس الشيوخ، بعد المحاكمة، يصوت مجلس الشيوخ على إدانة الرئيس وعزله من منصبه، ويتطلب هذا التصويت أغلبية الثلثين.

وبالنظر إلى سيطرة الجمهوريين على مجلس الشيوخ في وقت مساءلة السيد دونالد ترامب الأولى، فقد تمكن بشكل مريح من البقاء في السلطة.

ما تهم دونالد ترامب؟

لم تُعرف بعد الصياغة الدقيقة للتهم، لكن أعضاء مجلس النواب وزعوا نسخًا تتهمه بـ التحريض على العنف ضد حكومة الولايات المتحدة، ويأتي ذلك في أعقاب أعمال الشغب الدامية التي وقعت في مبنى الكابيتول في واشنطن العاصمة يوم الأربعاء بعد خطاب ألقاه ترامب أمام أنصاره، وأيضًا طلبه منحاكم جورجيا لإيجاد أكثر من 11000 صوت من أجل قلب فوز الرئيس المنتخب بايدن.

لماذا يعزله الديمقراطيون الآن؟

تم ذلك لأن العديد من الديمقراطيين، بمن فيهم رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، اعتبروا تصرفات السيد دونالد ترامب فظيعة لدرجة أنهم بحاجة إلى عزله على الفور، وقد قالت النائبة الديموقراطية إلهان عمر عن ذلك: من المهم عزل وإدانة هذا الرئيس حتى لو بقي بضعة أيام في منصبه، هذا الأمر سيشكل سابقة، يجب أن نوضح أنه لا يمكن لرئيس أن يقود تمردًا ضد حكومة الولايات المتحدة، ما نفعله اليوم سيكون مهمًا لبقية تاريخ هذه الأمة.

هل يمكن منع ترامب من الترشح للرئاسة عام 2024؟

مجلس الشيوخ لديه القدرة على منع الناس من الترشح للمنصب، وإذا قام أعضاء مجلس الشيوخ بالتصويت لإقالة شخص ما من المنصب، فيمكنهم أيضًا التصويت لحظره للترشح ويتطلب هذا التصويت أغلبية 50٪ + 1، وقد تم استخدام ذلك مع القضاة، وليس رؤساء الولايات المتحدة.

هل يستطيع ترامب العفو عن نفسه؟

كان هناك الكثير من الحديث حول من عفا ترامب عنه ومن غيره يمكنه العفو، لكن المساءلة أمر لا يمكن أن يعفي نفسه فيها، فهو أمر يحظره الدستور.

هل سيحتفظ بحماية الخدمة السرية؟

بفضل قانون أقره الرئيس باراك أوباما بات يمكن للرئيس الأمريكي أن يتمتع بحماية الخدمة السرية لبقية حياته، لذلك من الآمن افتراض أن السيد ترامب سيظل يحصل على الحماية التي توفرها الحكومة الأمريكية طوال حياته إذا أراد ذلك.

هل سيظل يحتفظ بمزايا الرئاسة؟

عندما يترك الرئيس منصبه، فإنه يحق له الحصول على مجموعة من المزايا تشمل الضرائب ومعاش تقاعدي بـ 200 ألف دولار في السنة، وراتب سفر سنوي قدره مليون دولار، ومع ذلك، فقد ورد في قانون الرؤساء السابقين لعام 1958 أن هذه الامتيازات غير متاحة لأي شخص تمت إزالته من منصبه بعد عزله.



