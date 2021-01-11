ذا لاين أول مخطط حضري يضع البنية التحتية في طبقة مخفية تحت الأرض

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-11

متابعات الخليج 365 - الرياض

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على عكس التخطيط الحضري التقليدي القائم على اتساع الشوارع، يأتي ذا لاين كأول مخطط حضري منذ أكثر من 150 عامًا بتصميم مبتكر يضع البنية التحتية في طبقة مخفية تحت الأرض لتتيح البناء في قلب الطبيعة وحولها من دون الإضرار بها.

كيف سيعمل ذا لاين ؟

سوف يتم ابتكار 3 مسارات أحدهم فوق الأرض واثنان تحتها، حيث يخصص المسار الأول منها – فوق الأرض – للمشاة حيث يمكن التجول في المدينة والوصول إلى المرافق والوجهات التي يبحث عنها في غضون 20 دقيقة.

أما الطبقة الثانية فهي طبقة الخدمات وهي طبقة مخفية من البنى التحتية تحت الأرض فيما تحتوي الطبقة الثالثة ” ذا سباين ” على وسائل نقل فائقة السرعة وحركة شحن تعمل بتقنية الجيل القادم حيث تدار عملية التنقل بواسطة الذكاء الاصطناعي.

إيقاع حياة مختلف

وسيجد الإنسان في مدينة ذا لاين – بإذن الله تعالى – إيقاع حياة جميلة تعج بالحراك البشري بعيدًا عن عوادم السيارات والطرق المعبدة وانبعاثات الكربون لتلبي احتياجاته المعيشية بأساليب عصرية متطورة وسط طبيعة هادئة بكل مكوناتها البيئية، وتزخر على امتداد 170 كم بعناصر طبيعية وحيوية مختلفة تجتمع فيها نِعم الله : الماء، والهواء، والشمس، وهي عناصر يتأثر بها الإنسان في حياته ويطوع استخداماتها له من أجل استقرار معيشته، وإذا اجتمعت في لحظة جميلة فهي مصدر للإلهام والتفكر الممزوج بصفاء النفس في ملكوت الله الواسع.

يذكر أن مشروع منطقة “نيوم” الذي يقع شمال غرب المملكة يشغل مساحة 26500 كم2 من إجمالي مساحة المملكة العربية السعودية المقدرة بنحو مليوني كم2، وتتمتع المنطقة بتضاريس طبيعية خلابة اجتمعت فيها شواطئ الرمال البيضاء مع جزر عائمة على سطح البحر تطل عليها من الجهة الشرقية والشمالية جبال شامخة تكتسيها الثلوج في الشتاء وتتوسطها أودية وواحات خضراء تبعث بمناخها المتنوع راحة في النفس لاسيما مع نسائم عليلة في ليل نيوم.



