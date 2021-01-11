شكرا لقرائتكم خبر عن توجيه عاجل من «الصحة» يحسم استمرار «الشيشة» في الأماكن العامة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - وجهت وزارة الصحة واللجنة الوطنية لمكافحة التبغ بالاستمرار في المنع الكامل للشيشة ومنتجات التبغ والنيكوتين المختلفة في جميع الأماكن العامة بالمملكة.

جاء ذلك في خطاب وجهه وزير الصحة بعد تلقي الوزارة خطابا من منظمه الصحة العالمية، أشارت فيه إلى تزايد الإصابات بفايروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وعودة استخدام الشيشة في بعض الدول.

وشددت الصحة على ضرورة الاستمرار بالمنع، نظرا لأن السماح يعرض حياة الكثيرين للخطر، ويسبب ارتفاعا في معدلات خطورة الاصابة في حال حدوثها لاسمح الله.

وكانت وزارة الصحة قد منعت بالتعاون مع الجهات المعنية الأخرى تقديم الشيشة والمعسل في الأماكن العامة كالمقاهي والفنادق وغيرها منذ مارس الماضي، ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها عند بداية جائحة كورونا.