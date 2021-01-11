شكرا لقرائتكم خبر عن «صب واي» السعودية تحتفل بوصول عدد فروعها إلى 200 فرع في المملكة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - افتتحت شركة شامل للأطعمة المحدودة، الوكيل الرئيسي لمطاعم صب واي بالسعودية، الفرع رقم 200 في الرياض بتاريخ 31 ديسمبر 2020 في مدينة الملك سعود الطبية.

ومن المعروف أن مطاعم صب واي العالمية هي أكبر سلسلة مطاعم وجبات سريعة في العالم، حيث يزيد عدد فروعها على 38 ألف فرع، منتشرة في أكثر من 105 دول موجودة في 6 قارات.

وحصلت شركة شامل للأطعمة على حق تمثيل علامة «صب واي» التجارية في المملكة العربية السعودية في يناير 1992. ومنذ هذا التاريخ تمكنت الشركة من تطوير نظام فعَّال لمنح امتياز مطاعم «صب واي» بالمملكة تمكنت من خلاله من ترسيخ العلامة التجارية لشركة «صب واي» في السعودية كواحدة من أنجح العلامات الموجودة في مجال مطاعم الوجبات السريعة في المملكة.

وبدأت هذه المسيرة الناجحة في يناير من عام 1993 عندما افتتحت شامل أول فرع لصب واي بشارع العليا. وبالرغم من الصعوبات التي واجهتها في أول 7 سنوات إلا أنها تمكنت من أن تصبح من الرواد في قطاع مطاعم الوجبات السريعة واستطاعت أن تحقق سجلات نجاح هائلة حصلت بفضلها على العديد من الجوائز من قبل صب واي العالمية، وتم اعتبار «صب واي» السعودية من أفضل مطاعم «صب واي» المتواجدة بأكثر من 105 دول حول العالم، يضاف إلى ما سبق أن شركة شامل تعتبر عنواناً لأنجح نظام منح امتياز تجاري بالسعودية.

وبالرغم من أزمة جائحة كوفيد-19 إلا أن «صب واي» السعودية تمكنت بجهود جميع العاملين في هذه المنظومة المتميزة من افتتاح 20 فرعاً جديداً قبل نهاية عام 2020. ويأتي هذا النمو والتوسع في انتشار مطاعم صب واي بالسعودية استجابة للطلب المتزايد على الأطعمة الطازجة في السعودية من قِبَل كثير من الزبائن الذين يرغبون في إتاحة الفرصة لهم بصنع ساندويتشاتهم طبقاً لرغباتهم، وما يفضلونه من مكونات وإضافات، وبالتحكم أيضاً بالسعرات الحرارية من خلال اختيار المكونات قليلة السعرات الحرارية، وكذلك اختيار النوع المفضل لهم من الخبز الطازج الذي يتم خبزه على مدار اليوم في مطاعم «صب واي».

هذا وقد ذَكَر الرئيس التنفيذي لشركة شامل للأطعمة المحدودة محسن موسى أديب: «كلنا فخر بكوننا المشغلين لأنجح امتياز في المملكة لأكبر شركة أطعمة بالعالم من حيث عدد الفروع، ونفخر أيضاً بجهود مجموعة شركات الوكلاء الفرعيين الـ16، التي تم تطويرها خلال الـ27 عاماً الماضية».

هذا وتسعى «صب واي» السعودية للوصول لعدد 240 فرعاً بنهاية عام 2021 منتشرة وتخدم كافة مناطق السعودية.