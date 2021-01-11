«طقس الثلاثاء»: أمطار رعدية على 4 مناطق سعودية

توقَّع المركز الوطني للأرصاد، بتقريره لطقس الغد الثلاثاء، هطول أمطار رعدية على منطقتي جازان وعسير وأجزاء من منطقتي نجران والباحة، مع استمرار نشاط الرياح الشرقية المثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الواقعة ما بين منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

ويشهد البحر الأحمر رياحًا سطحية جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 18-45 كم/ساعة على الجزء الجنوبي شمالية شرقية إلى شمالية على الجزأين الأوسط والشمالي بسرعة 16-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى مترين ونصف المتر، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

كما توقع المركز أن يشهد الخليج العربي رياحًا سطحية شماليه غربية إلى شمالية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج فيه من نصف المتر إلى متر ونصف وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا الثلاثاء في معظم مناطق المملكة بالدرجة المئوية:

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