«الزكاة والدخل» تضبط أكثر من 460 مخالفة ضريبية خلال أسبوع

ضبطت الفرق الرقابية والميدانية بالهيئة العامة للزكاة والدخل 462 مخالفة لأحكام الأنظمة الضريبية، وذلك خلال تنفيذها لـ2.499 زيارة تفتيشية على الأسواق والمحلات التجارية الأسبوع الماضي في مختلف مناطق ومدن المملكة.

وشملت الزيارات التفتيشية قطاعات عدة، منها: البيع بالتجزئة، والمطاعم، والتجارة العامة؛ حيث تمثلت المخالفات المضبوطة في تحصيل ضريبة أعلى من النسبة الأساسية، وعدم وجود الرقم الضريبي على الفاتورة، وكذلك عدم الاحتفاظ بالمستندات والفواتير الضريبية.

وأوضحت هيئة الزكاة والدخل بأن جزءًا كبيرًا من المخالفات المضبوطة كان بفضل البلاغات التي وردت إليها من قبل المستهلكين عبر قنوات التبليغ الرسمية، إذ بلغ عدد البلاغات التي تلقاها قسم الرقابة والتفتيش 194 بلاغًا في نفس الفترة.

وتُجدِّد الهيئة العامة للزكاة والدخل دعوتها أصحاب المنشآت التجارية إلى الالتزام بتطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبتها 15%، مؤكدةً استمرار زياراتها التفتيشية للأسواق والمحلات التجارية للتأكد من التزام المكلفين بأحكام الأنظمة الضريبية في المملكة.

كما تدعو الهيئة المستهلكين إلى التبليغ عن أي منشأة لم تطبق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15%، وذلك من خلال الموقع الرسمي للهيئة أو استخدام التطبيق الخاص بضريبة القيمة المضافة على الهواتف الذكية؛ حيث تقدم الهيئة مكافآتٍ تشجيعية للمبلغين عن المخالفات الضريبية بـ2.5% من قيمة المخالفات والغرامات، وذلك بحد أقصى مليون ريال أو 1000 ريال كحد أدنى.