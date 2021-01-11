158 حالة تعافٍ.. «الصحة» تعلن عدد إصابات ووفيات كورونا الجديدة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، تسجيل 140 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 363949 حالة.

وأوضحت وزارة الصحة، أنه تم تسجيل 158 حالة تعافٍ جديدة؛ لتصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 355706 حالات.

كما تم تسجيل 4 حالات وفاة، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة منذ بدء الجائحة وحتى الآن، إلى 6295 حالة.

اقرأ أيضًا:

«الصحة»: تحورات كورونا لا تؤثر في فعالية اللقاحات

الصحة: أكثر من 178 ألف شخص تلقوا لقاح كورونا.. ويجب الالتزام بالإجراءات الاحترازية