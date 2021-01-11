إطلاق خدمة الحصول على إذن استيراد الصقور والكائنات الفطرية

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، إطلاق خدمتين للحصول على إذن لاستيراد الكائنات الفطرية والصقور من خلال منصة «أنعام بلس».

وذكرت الوزارة –عبر تويتر- أنه بهدف تمكين المستفيدين، تم إطلاق خدمتي إذن استيراد الكائنات الفطرية، وإذن استيراد الصقور من خلال منصة «أنعام بلس»، وذلك بالربط مع المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية.

وأشارت وزارة الزراعة إلى أنه للاستفادة من الخدمات من خلال الرابط التالي:

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