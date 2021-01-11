«جوازات مكة» تحث المقيمين على إصدار الهوية الرقمية

حثت جوازات منطقة مكة المكرمة، المقيمين، على إصدار هوية مقيم الرقمية عن طريق منصة «أبشر أفراد».

وذكرت أمارة منطقة مكة –عبر تويتر- أن جوازات مكة أوضحت أن ذلك يسهل عملية التحقق من هوية حامليها، من خلال رمز الاستجابة السريعة في حال عدم حمل أصل الهوية.

وكانت المديرية العامة للجوازات، أطلقت منذ أيام، النسخة الرقمية من هوية مقيم، والتي أصبحت متاحة على تطبيق وزارة الداخلية الإلكتروني «أبشر أفراد» تحت مسمى «هوية مقيم الرقمية»، بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني.

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