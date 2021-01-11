جسر الملك فهد: إجراءات صحية جديدة لكوورنا عند دخول البحرين

أعلنت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد، أن الفريق الوطني الطبي في مملكة البحرين يطور إجراءات صحية للدخول إلى البحرين عبر جسر الملك فهد ابتداءً من 17 يناير 2021.

وذكرت مؤسسة جسر الملك فهد –عبر تويتر- أنه لن يتم توفير خدمة فحص كورونا عند الوصول لجسر الملك فهد لجميع المسافرين القادمين الى البحرين.

مع استمرار قبول النتائج السلبية للفحص التي لم يمض عليها 72 ساعة قبل الوصول الى البحرين والاكتفاء بما يلي:

1 ـ إثبات النتيجة عن طريق تطبيقات الهواتف الرسمية الخاصة بفيروس كورونا مثل تطبيقات «مجتمع واعي – تطمن – صحتي - الحصن» وغيرها من التطبيقات الرسمية.

2 ـ إبراز الشهادات المطبوعة لفحص بي سي آر، التي تحتوي على كود والتأكد من صحتها.

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