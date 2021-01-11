حساب المواطن يوضح موقف الطلبات الجديدة للتسجيل في البرنامج

أوضح برنامج حساب المواطن أنه تم تعليق التسجيل في البرنامج وفقًا للتعديلات المقرة على ضوابط دعم البرنامج، ردًا على استفسارات المواطنين.

وأكد حساب المواطن أن التسجيل في البرنامج كان متاحًا منذ انطلاقة البرنامج في ديسمبر 2017 حتى دفعة 28 من شهر مارس 2020، لمن شملهم الدعم وتمت دراسة أهليته.

وأضاف حساب المواطن عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة أنه يستثنى من قرار تعليق استقبال الطلبات الجديدة إضافة تابعين للمستفيدين الحاليين.

جاء ذلك ردًا على استفسارات المواطنين على الحساب الرسمي لبرنامج حساب المواطن عبر موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة: «أنا لست مسجلة بحساب المواطن وعمري 18 سنة لا تابعة ولا فردي كل أما أسجل يجيني رفض ولا أعرف وش السبب بالرغم أني غير مستفيده والحل؟».

آلية الشكوى في حساب المواطن

أوضح برنامج حساب المواطن، أنه تم إتاحة أربع قنوات رسمية لاستقبال الاتصالات والاستفسارات والرد على شكاوى المستفيدين التي تتعلق بعملية التسجيل في حساب المواطن أو المشاكل التي تواجه المستفيد عند تقديم اعتراض على القيمة المستحقة، وكذلك في حال كان مشاكل تتعلق بالأهلية أو المدفوعات.

وأشار حساب المواطن، إلى أنه يمكن من خلال القنوات الرسمية لبرنامج حساب المواطن تقديم شكوى ويمكنكم التعرف على القنوات الرسمية المتاحة للتواصل مع خدمة العملاء من خلال التالي:

- رقم حساب المواطن الموحد مركز الاتصال (19912)

- خدمة صوتك مسموع حساب المواطن الإلكترونية.

- البوابة الإلكترونية لحساب المواطن ويمكن الوصول لها بالضغط على الرابط التالي.

- خدمة العملاء على موقع التواصل الاجتماعي تويتر ويمكن الوصول لها بالضغط على الرابط التالي.

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