المعجب يزور نيابة المزاحمية

قام النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب صباح اليوم الاثنين بزيارة تفقدية لدائرة النيابة العامة بالمزاحمية يرافقه وكيل النيابة العامة الشيخ شلعان الشلعان، وقد كان في استقبالهما رئيس دائرة النايبة العامة بالمزاحمية علي الكريري.
والتقى المعجب بمنسوبي النيابة وشدد على الاهتمام بالمراجعين وسرعة إنهاء القضايا دون الإخلال بجودة العمل.
كما تفقد سير العمل في مكاتب التحقيق ومكتب استقبال المراجعين وانتظار الموقوفين في الدائرة. والتقى بالمراجعين واستمع لملاحظاتهم مؤكدًا لهم ترحيبه بأي ملاحظات أو شَكْاوَى.
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