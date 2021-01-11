شكرا لقرائتكم خبر عن نائب أمير الشرقية :ضرورة صناعة الأثر الإيجابي والقيم عند الطلبة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التقى صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، بمكتب سموه بديوان الإمارة اليوم (الاثنين) وكيل وزارة التعليم للشؤون المدرسية المكلف الدكتور ناصر بن عبدالعزيز بن الشلعان بعد انتهاء فترة عمله مديراً عاماً للتعليم بالمنطقة الشرقية، يرافقه مدير عام التعليم بالمنطقة المكلف الدكتور سامي بن غازي العتيبي.

منوهاً سموه بأن الدولة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد -يحفظهما الله- تنظر للتعليم باعتباره استثماراً للمستقبل، لتنمية عقول أبنائها، وتحفيز طاقاتهم، وصولاً إلى مجتمع معرفي متكامل، تبدأ المعرفة من المدرسة وصولاً إلى كافة نواحي الحياة، مؤكداً سموه أهمية صناعة الأثر الإيجابي على الطالب والطالبة، والتركيز على بناء القيم الحميدة فيهم.

مثمناً سموه جهود الدكتور الشلعان خلال فترة عمله مديرا عاماً لتعليم المنطقة الشرقية ، متمنياً له التوفيق في عمله القادم، وللدكتور العتيبي التوفيق في مهام عمله.

من جانبه عبر وكيل وزارة التعليم للشؤون المدرسية المكلف الدكتور ناصر بن عبدالعزيز بن الشلعان، عن شكره لسمو أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه على دعمهما المتواصل والمستمر لإدارة التعليم وأنشطتها، وحرصهم على الالتقاء بأبنائهم الطلاب ودعمهم وتحفيزهم دوماً، والرسائل الإيجابية للكادر التعليمي والإداري، مثمناً ما وجده من دعم من سموهما.

كما قدم مدير عام التعليم بالمنطقة المكلف الدكتور سامي بن غازي العتيبي، باسمه وباسم منسوبي إدارة تعليم الشرقية الشكر والامتنان لسمو أمير المنطقة وسمو نائبه على ما تجده الإدارة من دعم ورعاية من سموهما، أثمر ولله الحمد عن تحقيق عدد من المنجزات.