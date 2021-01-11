شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية : التعليم الخطوة الأولى لبناء مجتمع متين متسلح بالمعرفة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - الميدان التعليمي بيئة خصبة لتشجيع الابداع والابتكار وتنشئة جيل واعي

نوه صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية ، بالدور الهام للتعليم في بناء ونهضة الأمم، وكونه الخطوة الأولى لبناء مجتمع متين متسلح بالمعرفة،

جاء لك خلال لقاء سموه ، بمكتب سموه بديوان الإمارة اليوم (الاثنين) وكيل وزارة التعليم للشؤون المدرسية المكلف الدكتور ناصر بن عبدالعزيز بن الشلعان بعد انتهاء فترة عمله مديراً عاماً للتعليم بالمنطقة الشرقية، يرافقه مدير عام التعليم بالمنطقة المكلف الدكتور سامي بن غازي العتيبي.

وبين سموه أن الميدان التعليمي بيئة خصبة لتشجيع الابداع والابتكار، وتنشئة جيل واعي، قادر على تجاوز تحديات المرحلة الحالية، والتحديات المستقبلية، ويستثمر الإمكانات التي وفرتها القيادة الرشيدة -أيدها الله- لقطاع التعليم، مشيداً سموه بالجهود التي بذلها الدكتور الشلعان خلال فترة عمله، متمنياً له التوفيق في مهمته الجديدة، وللدكتور العتيبي التوفيق لمواصلة مسيرة النجاح التي خطتها الإدارة خلال الفترة الماضية.

من جانبه ثمن وكيل وزارة التعليم للشؤون المدرسية المكلف الدكتور ناصر بن عبدالعزيز بن الشلعان، لسمو أمير المنطقة الشرقية دعمه المستمر والمتواصل للعملية التعليمية في المنطقة، وحرصه على استمرارية فاعليته وكفاءتها رغم كل الظروف، مشيراً لدعم سموه للأنشطة الطلابية، والبرامج التوعوية التي نفذتها الإدارة، مشيداً بجهود منسوبي الإدارة من الكادر التعليمي والإداري، والجهود التي بذلوها لنجاح الفصل الأول.

كما قدم مدير عام التعليم بالمنطقة المكلف الدكتور سامي بن غازي العتيبي، شكره لسمو أمير المنطقة الشرقية على ما تفضل به سموه من توجيهات، وحرصه على أن يكون الميدان التعليمي شريكاً فاعلاً في التنمية.