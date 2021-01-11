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1860 مخالفة للإجراءات الاحترازية في الشرقية خلال أسبوع

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الدمام - شريف احمد - بلغت إحصائية مخالفي الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كوفيد-19، خلال الفترة من 19 / 5 / 1442هـ إلى 25 / 5 / 1442هـ ، (18746) مخالفة.

وأوضحت الإحصائية التي نشرها حساب وزارة الداخلية، أن منطقة الرياض سجلت العدد الأعلى بواقع (5924) مخالفة، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ (3191) ثم القصيم بـ (1991)، فالمدينة المنورة بـ (1924)، والمنطقة الشرقية بـ (1860)، والجوف بـ (1613)، وتبوك بـ (517)، وحائل (489)، والباحة (489)، والحدود الشمالية (293)، وعسير (244)، ثم نجران بـ (125) وجازان (86).

وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية بهذأ الشأن.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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