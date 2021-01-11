سعر الدولار في سوريا اليوم الإثنين 11 يناير 2021.. قفزة كبيرة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قفز سعر الدولار مقابل الليرة السورية، اليوم الأحد، في تعاملات السوق الموازية (السوداء)، واستقر لدى البنوك وفقا للأسعار الرسمية.

وحقق سعر الدولار في سوريا لدى السوق الموازية (السوداء) نحو 2845 للشراء و2870 للبيع مقابل 2840 ليرة للشراء و2865 ليرة للبيع أمس.

ولم يتغير سعر الدولار في البنوك ليستقر عند 1250 ليرة للشراء و1262 ليرة للبيع، مع بقاء الضغوطات النقدية حاضرة على السوق المحلية بفعل عقوبات أمريكية مفروضة على البلاد.

وبلغت خسائر الاقتصاد السوري منذ عام 2011 وحتى مطلع العام الجاري 530 مليار دولار، وهو ما يعادل 9.7 ضعف الناتج المحلي الإجمالي لعام 2010 بالأسعار الثابتة.

ووفق دراسة أعدها المركز السوري لبحوث الدراسات، فإن الدين العام للبلاد ارتفع لنحو 208% نسبة إلى الناتج المحلي، وفقدان العملة المحلية (الليرة السورية) نحو 97% من قيمتها على مدار عدة سنوات، إضافة إلى بلوغ معدلات البطالة في البلاد نسبة 42%.

وكشفت الدراسة عن الآثار الكارثية للنزاع المسلح بين السوريين في مختلف المستويات، مشيرة إلى ارتفاع نسبة الفقر في البلاد من 1% في عام 2010 إلى نحو 86% من السكان مع نهاية 2019.

سعر اليورو والإسترليني

وحقق سعر صرف اليورو لدى السوق الموازية (السوداء) 3468 ليرة للشراء و3504 ليرات للبيع.

وانخفض سعر الجنيه الإسترليني مقابل الليرة السورية لدى السوق الموازية (السوداء) إلى 3843 ليرة للشراء و3887 ليرة للبيع.

سعر الريال والدرهم والدينار

وفي السوق السوداء تراجع سعر الريال السعودي إلى 755 ليرة للشراء و764 ليرة للبيع.

وانخفض الدرهم الإماراتي في السوق السوداء السورية إلى 770 ليرة للشراء و780 ليرة للبيع.

وهبط سعر الدينار الكويتي إلى 9345 ليرة للشراء و9453 ليرة للبيع.