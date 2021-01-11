أكبر منتجي توربينات الرياح في العالم.. هيمنة أوروبية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يشهد إنتاج الطاقة المتجددة تناميا ملحوظا، حتى إن وباء كورونا لم يفلح في تعطيل المسيرة.

وكشف آخر تقرير لوكالة الطاقة الدولية أن مصادر الطاقة المتجددة أسهمت بقرابة 90% من الزيادة في إجمالي قدرات الطاقة عالميا لعام 2020، وسوف تتسارع في عام 2021 لتسجل أسرع نمو لها في 6 سنوات.



وقدرت حجم الإضافات الجديدة لقدرات الطاقة العام الماضي بنحو 200 جيجاوات، وتستفيد هذه الطاقات النظيفة لاسيما الرياح من الانخفاض المستمر في تكاليف التصنيع والتشغيل والصيانة بفضل التطور التكنولوجي.

وتشير توقعات وكالة الطاقة الدولية إلى أن إجمالي طاقة الرياح والطاقة الشمسية الكهروضوئية في طريقها لتجاوز الغاز الطبيعي في 2023 ثم الفحم في عام 2024.

وعند النظر إلى أكبر الشركات المُصنعة لتوربينات الرياح، سنجد أن هناك هيمنة أوروبية صينية على العشرة الكبار، وفق تصنيات موقع "Wind MILL".

وتسيطر كل من أوروبا والصين مناصفة بواقع 5 شركات لكل جهة، وإليكم قائمة أكبر 10 شركات عاملة في صناعة توربينات الرياح:





تحتكم الشركة الدنماركية على 16% من سوق توربينات الرياح العالمي، حيث تتوزع مصانعها في أوروبا وآسيا وأمريكا الشمالية وأمريكا اللاتينية، علما بأن نشاطها انطلق من مدينة آرهوس شرق الدنمارك عام 1898.

قامت الشركة بتركيب ما يربو على 60 ألف توربين رياح في 76 دولة حول العالم حتى عام 2019.





هي أكبر شركة صينية لإنتاج التوربينات، وتمتد شبكة أعمالها فيما يزيد على 20 دولة، وتبلغ قدرات التوربينات التي صنعتها نحو 41 جيجاوات.

3- سيمنز جاميسا





باتت ثالث أكبر شركة تصنيع توربينات في العالم، في ضوء عدة عوامل، تشمل الاندماج بين سيمنز ويند باور وجاميسا، وتوفير الطاقة بأسعار معقولة للأغراض السكنية أو التجارية.

وتتركز الأسواق الرئيسية لهذه الشركة الإسبانية في كل من الولايات المتحدة الأمريكية والهند.





ركبت الشركة الفرنسية أكثر من 25 ألف توربين رياح في العالم، بطاقات متنوعة تتراوح بين 1.7 ميجاوات و4.8 ميجاوات للتوربينات البرية، وبين 6 ميجاوات و12 ميجاوات للتوربينات البحرية.

تتخذ جي إي رينيوبل إينرجي من باريس مقرا رئيسيا لأعمالها، وتمتد مكاتبها إلى 80 دولة حول العالم ويعمل بها 40 ألف موظف.





تتميز الشركة التي تقع في شنجهاي الصينية بالجمع بين تصنيع التوربينات وتوفير حلول إدارة الطاقة.

ونجحت إنفيجين في تركيب نحو 2.4 ألف توربين رياح خاصة في الصين والأمريكتين وأوروبا، فضلا عن توفير برمجيات إدارة الطاقة لأكثر من 6 آلاف توربين.





قامت الشركة الألمانية بتركيب أكثر من 22 ألف توربين فيما يزيد على 30 دولة، ما يجعلها ضمن أكثر الشركات الشعبية التي تحظى بطلب عالمي.





تمكنت الشركة الصينية منذ تأسيسها في 2006 في حجز مقعد بين العشرة الكبار، حيث تجمع بين تصنيع التوربينات والتصميم والبيع وتقديم الخدمات، ويعمل بها قرابة 5 آلاف موظف.





تتخصص الشركة الألمانية في تصميم وإنتاج وبيع توربينات الرياح في أنحاء العالم منذ تأسيسها في مدينة روستوك بألمانيا عام 1985، ويتم إدارتها من هامبورج.





شركة صينية أخرى ضمن أكبر شركات تصنيع توربينات الرياح، وتضم يونايتد باور التي تم تأسيسها حديثا عام 2007 خمس شركات فرعية، وثلاث شركات قابضة، وست شركات للتصنيع والبحوث والتطوير.





تتذيل الشركة الصينية قائمة العشرة الكبار، وتركز من خلال مقرها في شانجهاي على إنتاج توربينات الرياح البرية والبحرية.