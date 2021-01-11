ذا لاين تعيد تعريف مفهوم المعيشة لخدمة الإنسان وبيئته

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-11

متابعات الخليج 365 - الرياض

العناوين الفرعية

تُعيد نيوم تعريف التنمية الحضرية من خلال التركيز على الإنسان، وفي هذا الصدد سوف يُسهم مشروع مدينة ذا لاين الذي أعلن عنه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان يوم أمس، في وضع حلول مبتكرة لمعالجة تحديات التوسع الحضري التي تعترض تقدم البشرية.

20 دقيقة تكفي لتلبية احتياجاتك

سيخلق مشروع ذا لاين مجتمعات إدراكية مترابطة فيما بينها، بلا مركبات أو طرق، تشجع السير على الأقدام، وتُتيح فيها المواصلات فائقة السرعة للجميع إمكانية الوصول إلى طرفَيْ المشروع في غضون 20 دقيقة على أبعد تقدير، مما يوفر جودة حياة استثنائية للسكان.

ذا لاين يتناغم مع الطبيعة

وسيُسهم المشروع بشكل رئيسي في حماية الطبيعة الخلابة من خلال تصميم فريد يدمجها في قلب مجتمعاته الإدراكية، لنمط حياة ورفاهية لا مثيل لهما.

كما ستُدار مرافق مجتمعات المشروع بالاعتماد الكامل على تقنيات الذكاء الاصطناعي لتسهيل عملية التواصل مع الإنسان بطريقة تمكنها من التوقّع والتفاعل بقدرات غير مسبوقة.

4 مناطق بيئية

ويقع المشروع الذي يمتد بطول 170 كم في 4 مناطق بيئية تشمل ساحل البحر الذي يتميز بمناظر آخاذة ومحميات طبيعية، والصحراء الساحلية التي تتميز بتضاريسها السطحية نسبيًا، مرور بجبل اللوز الشهير الذي يتميز بمناظر طبيعية خلابة وصولًا إلى الأودية المرتفعة التي تتصل بمنطقة تبوك مباشرة.

البحث عن الهدوء

ورؤية ولي العهد الحديثة لمدينة “ذا لاين” تلبي رغبة الإنسان الباحث عن الهدوء لاسيما في هذا الوقت الذي غلبت فيه حركة التمدّن على الطبيعة، فهي مدينة طبيعية صحية مُبتكرة تُستخدم فيها تقنية المعلومات والاتصالات لتحسين نوعية الحياة وكفاءة العمليات في تزاوج تام مع البيئة كجزء مما تختص به منطقة نيوم عن غيرها من المناطق من مزايا فريدة تتمثل في توفير حلول التنقل الذكية بدءًا من القيادة الذاتية حتى الطائرات ذاتية القيادة، والأساليب الحديثة للزراعة وإنتاج الغذاء، والرعاية الصحية التي تركز على الإنسان وتحيط به من أجل رفاهيته، إلى جانب الشبكات المجانية للإنترنت الفائق السرعة أو ما يُسمى بـ”الهواء الرقمي” ، والتعليم المجاني المستمر على الإنترنت بأعلى المعايير العالمية، والخدمات الرقمية المتكاملة.