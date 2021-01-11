سبب غريب وراء تحطم الطائرة الإندونيسية المنكوبة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-11

متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف

قالت الهيئة المختصة بالتحقيق في أسباب تحطم الطائرة الإندونيسية المنكوبة، سريويجايا إير، في بحر جاوة، إن المياه هي سبب تحطم الطائرة، وذلك وفقًا للآثار التي تم العثور عليها حتى الآن.

وقال المحقق نورشيو أوتومو: لا نعرف على وجه اليقين لكن إذا نظرنا إلى الحطام فسنجد أنه مبعثر في منطقة ليست واسعة للغاية، ومن المحتمل أن تكون الطائرة الإندونيسية قد تحطمت عندما اصطدمت بالمياه بقوة، وليس قبل ذلك، لأنه إذا كانت قد انفجرت في الجو، فإن الآثار التي سيتم العثور عليها ستكون على نطاق أوسع بكثير.

وكانت أقلعت رحلة سريويجايا الجوية 182 من مطار سوكارنو هاتا الدولي في رحلة مدتها 90 دقيقة فوق بحر جافا بين جاكرتا وبوفنتياناك، ولكن بعد أربع دقائق فقط من الإقلاع سقطت الطائرة من طراز بوينج B737-500 من فوق ارتفاع 10000 قدم في أقل من 60 ثانية.

وعثرت السلطات على الصندوقين الأسودين في البحر ويحاول الغواصون الآن استردادهما، وذلك بالإضافة إلى أشلاء وحطام الطائرة.

ويأتي ذلك في الوقت الذي تم فيه الكشف عن الرسائل الأخيرة المأساوية بين الركاب لحظة إدراكهم مصيرهم، حيث كانت قد نشرت راتيه ويندانيا، صورة سيلفي مع أطفالها الثلاثة وهم يضحكون أثناء صعود العائلة على متن الطائرة.

وقالت: الوداع إلى جميع أهلي، نحن في طريقنا إلى الوطن الآن، وذلك قبل لحظات من صعودهم الطائرة الإندونيسية، ولم تكن تعرف أنه سيكون الوداع الأخير وأن حياتها وأولادها ستنتهي بعد 4 دقائق.

ونشر شقيقها عرفانسياه ريانتو على إنستغرام صورة للعائلة قائلًا: ادعوا لنا للوصول بالسلامة، وقد قالت العائلة إنهما كانوا يخططون للقيام برحلة مختلفة لكنهما غيروا وجهتهم في اللحظة الأخيرة.



