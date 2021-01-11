شاهد.. حالة جوية نادرة وتساقط الثلوج في بللسمر

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-11

متابعات الخليج 365 - حسن عسيري - أبها

شهد مركز بللسمر أحد مراكز منطقة عسير، اليوم تساقط كثيف للثلوج في حالة جوية نادرة، حيث تداول رواد التواصل الاجتماعي عددًا من الصور ومقاطع الفيديو التي توثق هذه اللحظات.

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – نشاطاً للرياح شرقية مثيرة للأتربة والغبار على منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة. فيما تهطل أمطار رعدية على مناطق (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 18-45 كم/ساعة على الجزء الجنوبي شمالية شرقية إلى شمالية غربية على الجزأين الأوسط والشمالي بسرعة 16-38كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ويصل إلى مترين ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

