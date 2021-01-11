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الحالات النشطة 1948 والرياض تتصدر إصابات كورونا الجديدة بـ43

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-11

الحالات النشطة 1948 والرياض تتصدر إصابات كورونا الجديدة بـ43

إجمالي المتعافين 355706 وحصيلة الوفيات 6295

متابعات الخليج 365 - الرياض

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كشفت وزارة الصحة عن توزيع إصابات كورونا الجديدة كما أعلنت عن تعافي (158) حالة جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد؛ وبذلك يصل إجمالي حالات التعافي إلى (355706) حالات.

عدد الحالات النشطة

ووصل عدد الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليًا في المملكة إلى (1948) حالة من بينها (312) حالة حرجة تتلقى العلاج في العناية المركزة.

وبذلك يصل عدد إجمالي المصابين بفيروس كورونا في المملكة إلى (336949) حالة، توفي منهم (6295) حالة.

توزيع إصابات كورونا الجديدة

كما كشفت الصحة عن توزيع حالات كورونا الجديدة التي تم الإعلان عنها اليوم والتي بلغت (140) حالة حيث جاء توزيع الحالات الجديدة بحسب المناطق كما يلي؛ الرياض 43، الشرقية 30، مكة المكرمة 28، القصيم 13.

كما تم تسجيل عدد من الحالات المتفرقة في باقي المناطق كما في الجدول التالي:

إصابات كورونا الجديدة

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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