الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-11

صور.. مشهد مهيب في تشييع الشهيد عسيري في محايل

متابعات الخليج 365 - الرياض

شيعت جموع المصلين في محافظة محايل اليوم الشهيد الرقيب إبراهيم حسن علي عسيري أحد منسوبي القوات المسلحة، الذي استشهد أثناء قيامه بواجبه في الدفاع عن الدين والوطن بالحد الجنوبي بمنطقة جازان.

وتقدم المصلين المحافظ علي بن إبراهيم الفلقي، ومدير الشرطة العميد مبارك بن محمد القحطاني، وعدد من منسوبي القوات المسلحة والمسؤولين والمشايخ بالمحافظة.

وسأل الجميع المولى عز وجل، أن يتغمد الشهيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته، ويُلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.



