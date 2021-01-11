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شاهد.. 3 باكستانيين سرقوا بضائع وأموالًا قيمتها 1.2 مليون ريال بقبضة شرطة الرياض

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-11

شاهد.. 3 باكستانيين سرقوا بضائع وأموالًا قيمتها 1.2 مليون ريال بقبضة شرطة الرياض

بعد تكسير واجهات المحال والمخازن والمستودعات وتصريف المسروقات لحسابهم

متابعات الخليج 365 - الرياض

أسفرت الجهود المبذولة من شرطة منطقة الرياض في كشف الجريمة وتعقب مرتكبيها عن القبض على تشكيل عصابي مكوّن من ثلاثة وافدين من الجنسية الباكستانية، كلهم مخالفون لنظام الإقامة، امتهنوا اقتحام المتاجر والمخازن والمستودعات بعد تكسير أبوابها وسرقة ما تحتويه من مبالغ مالية وبضائع وتصريف البضائع المسروقة لحسابهم الخاص.

وقد أقر المقبوض عليهم بارتكابهم لعدد 29 جريمة بنفس الأسلوب الإجرامي المشار إليه في أحياء المنار والنظيم والشفا والعزيزية ومنفوحة والخليج والملز.

وتقدر قيمة المسروقات بمبلغ 1,200,000 ريال، وتم إيقافهم تمهيدًا لاستكمال الإجراءات النظامية.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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