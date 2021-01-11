شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: 140 إصابة جديدة بـ«كورونا».. ووفاة 4 وتعافي 158 حالة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أعلنت وزارة الصحة اليوم (الاثنين) تسجيل 140 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد-19»، فيما تم رصد تعافي 158 حالة إضافية، ووفاة 4 حالات.

ووفقا لإحصاء «الصحة» اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 363.949 حالة، من بينها 1948 حالة نشطة معظمها مستقرة ووضعها الصحي مطمئن، منها 312 حالة حرجة تتلقى الرعاية في العنايات المركزة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 355.706 حالات، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 6295 حالة وفاة، وبذلك تصل نسبة التعافي من كورونا في السعودية إلى 97.73%، فيما بلغت نسبة الحالات النشطة 0.53%، ونسبة الوفيات 1.73%.

وفي ما يخص المناطق الأعلى تسجيلا لإصابات كورونا الجديدة، فقد جاءت كالتالي: منطقة الرياض (43)، المنطقة الشرقية (30)، منطقة مكة المكرمة (28)، منطقة القصيم (13)، منطقة المدينة المنورة (6)، منطقة نجران (6)، منطقة تبوك (3)، منطقة حائل (3)، منطقة عسير (3)، منطقة جازان (2)، منطقة الباحة (1)، منطقة الحدود الشمالية (1)، منطقة الجوف (1).

أما بخصوص أعلى المدن والمحافظات تسجيلا لإصابات كورونا الجديدة، فقد جاءت كالتالي: الرياض (33)، جدة (17)، الدمام (9)، بريدة (8)، مكة المكرمة (8)، الظهران (7)، نجران (6)، المدينة المنورة (4)، تبوك (3)، المجمعة (3)، الهفوف (3)، عنيزة (3)، أما أعلى المدن تسجيلا لحالات التعافي فجاءت كما يلي: الرياض (47)، جدة (15)، مكة المكرمة (13)، عرعر (5)، الطائف (4)، المدينة المنورة (3)، جازان (3)، الدمام (3)، الهفوف (3)، طريف (3)، وادي الدواسر (3)، القريع (3).

وتتيح وزارة الصحة الاطلاع على مستجدات الفايروس في المملكة، وذلك بنشر إحصاءاتها اليومية على الموقع الإلكتروني https://covid19.moh.gov.sa.