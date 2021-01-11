الأرصاد: 3 أسباب وراء تساقط الثلوج على بللسمر

أوضح المركز الوطني للأرصاد، اليوم الاثنين، أن تساقط الثلوج على بللسمر يعد «حالة خاصة»، موضحًا أسباب حدوثها.

وذكر المركز –عبر تويتر- أن تساقط الثلوج على بللسمر، ساعد في حدوثه، ما يلي:

أولًا: ارتفاع المنطقة التي تتجاوز 3 آلاف متر عن سطح البحر.

ثانيًا: انخفاض ملموس في درجات الحرارة.

ثالثًا: هطول أمطار خفيفة الى متوسطة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم، مقاطع مصوَّرة لهطول ثلوج على بللسمر صباح اليوم، في حالة نادرة لم تحدث منذ عشرات السنوات.

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