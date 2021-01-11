الأرصاد: 3 أسباب وراء تساقط الثلوج على بللسمر

الرياض - محمد عبدالله - أكد أنها حالة خاصة..
أوضح المركز الوطني للأرصاد، اليوم الاثنين، أن تساقط الثلوج على بللسمر يعد «حالة خاصة»، موضحًا أسباب حدوثها.
وذكر المركز –عبر تويتر- أن تساقط الثلوج على بللسمر، ساعد في حدوثه، ما يلي:
أولًا: ارتفاع المنطقة التي تتجاوز 3 آلاف متر عن سطح البحر.
ثانيًا: انخفاض ملموس في درجات الحرارة.
ثالثًا: هطول أمطار خفيفة الى متوسطة.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم، مقاطع مصوَّرة لهطول ثلوج على بللسمر صباح اليوم، في حالة نادرة لم تحدث منذ عشرات السنوات.
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