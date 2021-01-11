تجاوبًا مع بلاغ مواطن.. مرور جدة يلقي القبض على قائد مركبة مخالف

تفاعل المرور السعودي، مع بلاغ مواطن، معلنًا القبض على قائد مركبة في مدينة جدة، انحرف إلى الطريق المجاور من غير المكان المخصص لذلك.

وذكر المرور –عبر تويتر- : «نشكر لكم اهتمامكم وحرصكم، ونفيدكم بأنه تم القبض على سائق المركبة، وإحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام».

وقال المواطن في بلاغه، إن قائد المركبة وهو مراهق، سلك الطريق العكسي من غير المكان المخصص لذلك، في أحد طرق حي السامر بمدينة جدة.

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