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تجاوبًا مع بلاغ مواطن.. مرور جدة يلقي القبض على قائد مركبة مخالف

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الرياض - محمد عبدالله - إحالته للهيئة المرورية..

تفاعل المرور السعودي، مع بلاغ مواطن، معلنًا القبض على قائد مركبة في مدينة جدة، انحرف إلى الطريق المجاور من غير المكان المخصص لذلك.

وذكر المرور –عبر تويتر- : «نشكر لكم اهتمامكم وحرصكم، ونفيدكم بأنه تم القبض على سائق المركبة، وإحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام».

وقال المواطن في بلاغه، إن قائد المركبة وهو مراهق، سلك الطريق العكسي من غير المكان المخصص لذلك، في أحد طرق حي السامر بمدينة جدة.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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