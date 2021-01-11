بالفيديو.. الزعاق: بدء موسم الشبط اليوم ومدته 26 يومًا

أوضح المتخصص في الدراسات الفلكية والجيوفيزيائية، الدكتور خالد الزعاق، أن اليوم الاثنين، هو أول موسم «الشبط» وهي ثاني مواسم الشتاء الثلاثة «المربعانية وشباط والعقارب».

وقال الزعاق –عبر تويتر- إن بداية موسم «الشبط» هي امتداد لبرد «الأزيرق» وهو الذي يُزّرق الأجساد لبرودته، وأن نهايته هي امتدادً لـ«بذرة الست» وهي الأيام الصالحة لزراعة جميع المحاصيل الشتوية والصيفية.

وأشار الزعاق إلى أن مدة موسم «الشبط» 26 يومًا، وبانتهائها يبدأ الشتاء بالانكماش.

وأضاف الزعاق ان الأجواء في موسم «الشبط» تكون متقلبة، والعنصر الأساسي في هذا التقلب هو حركة الرياح؛ لأنه موسم انفصالي، ومن شأن المواسم الانفصالية أن الأجواء تحاول أن تمتزج فيها.

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