بالفيديو.. أمير عسير يشدد على الاهتمام بـ200 شجرة معمرة

أكد أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال، أن الأشجار المعمرة في المنطقة تعتبر أحد أهم الروافد البيئية بالمملكة، مشددًا على أنه يتم حاليًا عمل خطة مُحْكمة لحمايتها.

وأوضحت إمارة عسير –عبر تويتر- أن الأمير تركي بن طلال شدد على ضرورة الاهتمام بحمايتة االشجار المعمرة بالمنطقة والتي بلغ عددها 200 شجرة.

جاء ذلك خلال رعاية أمير عسير لورشة العمل نظمتها هيئة تطوير المنطقة بالتعاون مع فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة، بحضور عدد من القيادات وممثلي الجهات الحكومية، وذلك تحت شجرة «الرقاع» المعمرة بقرية آل سودة بمحافظة تنومة. لمناقشة التوصيات الناتجة عن ورشة التعريف بالأشجار المعمرة وكيفية حمايتها والتي احتضنتها إمارة عسير في ال24 من ذي القعدة لعام 1441هـ.

وبيّن أمير منطقة عسير أن اختيار المكان الإقامة هذه الورشة يأتي انطلاقًا من الدور الهام الذي نوليه لهذا الجانب بما يتناسب مع التوجه الاستراتيجي لمنطقة عسير.

واستعرض الأمير تركي بن طلال، الخطة التنفيذية المقترحة لتوصيات ورشة عمل الأشجار المعمرة، فيما تناولت جلسات النقاش الثلاث مناقشة توصيات محور الحماية ومحور التنظيم ومحور التوعية من خلال فريق عمل تشاركن يضم وزارة البيئة والمياه والزراعة وفرعها في عسير وجامعة الملك خالد وهيئة تطوير عسير وبإشراف ومشاركة من إمارة المنطقة.

وخلصت نتائج الورشة إلى عرض المخرجات والتي تضمنت 20 توصية موزعة على المحاور الثلاثة لحماية الأشجار وتطبيق الأنظمة والتنسيق والتوعية البيئية للمجتمع مقدمة من الفريق المختص لتضمينها من خلال جدول زمني محدد فن الخطة التنفيذية المعتمدة لحماية الأشجار المعمرة من سمو أمير منطقة عسير.

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أكد الأمير #تركي_بن_طلال ، أن الأشجار المعمرة في منطقة #عسير تعتبر أحد أهم الروافد البيئية بالمملكة، مشددًا على انه يتم حاليًا عمل خطة مُحْكمة لحمايتها . pic.twitter.com/fJ0s42MTZg — إمارة منطقة عسير (@emartasir) January 11, 2021

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