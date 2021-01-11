المرور: تطبيق مخالفة تجاوز مسارات الطرق غدًا في 4 مناطق

جدد المرور السعودي تذكيره بموعد رصد مخالفة تجاوز مسارات الطرق في أربع مناطق، مشيرًا إلى أن غدًا الثلاثاء سيبدأ رصد المخالفة.

وذكر المرور –عبر تويتر- أنه يتبقى يوم واحد على بداية الرصد الآلي لمخالفة: «عدم الالتزام بحدود المسارات المحددة على الطرق»، وذلك في كل من «تبوك - نجران - القصيم - حائل».

يُذكر أن المرور بدأ في ديسمبر الماضي، تطبيق الرصد الآلي لمخالفة مسارات الطرق، وذلك في كل من «مكة المكرمة- المدينة المنورة- عسير- الحدود الشمالية- محافظة القريات».

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