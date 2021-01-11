صحة عسير تجري 96 عملية استبدال مفاصل خلال ديسمبر الماضي

نجحت صحة عسير في إجراء 96 عملية ضمن برنامج «صحة عسير» لعمليات استبدال المفاصل، وذلك خلال شهر ديسمبر الماضي من العام 2020 م.

حيث تم إجراء 83 عملية لاستبدال مفصل الركبة، و8 عمليات لاستبدال مفصل الورك، و5 عمليات مراجعة مفصل الركبة، إضافة إلى تقديم 1800 استشارة طبية.

ويجري تنفيذ البرنامج في مستشفى عسير المركزي ومستشفى خميس مشيط العام ومستشفى أحد رفيدة العام، ويستهدف إجراء 250 عملية لاستبدال المفاصل خلال 3 أشهر لتقليص قوائم الانتظار، ويأتي هذا البرنامج بإشراف ومتابعة من الوكالة المساعدة لخدمات المستشفيات.