"الشورى" يطالب "الإذاعة والتلفزيون" بتمكين الكفاءات النسائية

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الدمام - شريف احمد - • على الهيئة التوسع في توظيف البث عبر التطبيقات ومنصات التدفق الإعلامي

• المجلس يناقش مشروع تعديل نظام الحماية من الإيذاء وتعديل نظام حماية الطفل

• على صندوق التنمية الزراعية إيجاد برنامج خاص لتمويل رواد الأعمال

ناقش مجلس الشورى في جلسته اليوم عبر الاتصال المرئي والمنعقدة برئاسة رئيس المجلس د. عبدالله آل الشيخ، مشروع تعديل نظام الحماية من الإيذاء ، وتعديل نظام حماية الطفل ، واستمع إلى عدد من مداخلات الأعضاء وآرائهم حيال مشروع تعديل النظام.

ووافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة ووزارة الداخلية في المجر في مجال إدارة المياه.

كما أصدر المجلس قرارا اليوم بشأن التقرير السنوي لهيئة الإذاعة والتلفزيون للعام المالي 1440/ 1441 هـ ، أوضح فيه على هيئة الإذاعة والتلفزيون تكثيف جهودها الإبداعية في مجال البرامج التلفزيونية والإخبارية وغيرها للمنافسة في رفع نسب المشاهدة لقنواتها الفضائية، و على هيئة الإذاعة والتلفزيون التوسع في توظيف البث عبر تطبيقات الإنترنت ومنصات التدفق الإعلامي لزيادة الانتشار وتحقيق المزيد من العوائد والإيرادات المالية وتطوير تسويق منظومتها الإعلانية ، وعلى هيئة الإذاعة والتلفزيون العمل على زيادة نسب الكفاءات النسائية، وتمكين المؤهلات منهن من المناصب القيادية، وعلى هيئة الإذاعة والتلفزيون الإسراع في تنفيذ ما يخصها بشأن الخطة الاستراتيجية للإعلام السعودي، وإعداد خطة تنفيذية لتطوير وإثراء المحتوى الإعلامي الوطني وتكثيف إنتاجه .

وطالب الشورى بتمكين هيئة الإذاعة والتلفزيون من إيجاد كادر وظيفي يخلق بيئة عمل جاذبة ويمكنها من استقطاب الكفاءات البشرية المميزة.

كما أصدر المجلس قرار اليوم بشأن التقرير السنوي لصندوق التنمية الزراعية للعام المالي 1440/ 1441 هـ أكد فيه أنه على صندوق التنمية الزراعية عند القيام بدراسة لتمويل المشروعات الزراعية التحقق من الالتزام بالمعايير البيئية، وعلى صندوق التنمية الزراعية إيجاد برنامج تمويلي لمستخدمي التقنيات الحديثة في المشروعات الزراعية، وعلى صندوق التنمية الزراعية إيجاد برنامج خاص لتمويل رواد الأعمال في مجال المشروعات الزراعية ، لدعمهم من خلال تسهيل الإجراءات والضمانات المطلوبة، وعلى صندوق التنمية الزراعية تكليف جهة محايدة للقيام بعمل استطلاعٍ للرأي ، للاستفادة من ذلك في رفع مستوى الخدمات التي يقدمها الصندوق.