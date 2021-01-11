انهيار أسهم تويتر بعد طرد ترامب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - هوى سهم تويتر المدرج في ألمانيا 8% في أولى جلسات الأسبوع بعد أن أوقفت الشركة نهائيا حساب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء يوم الجمعة.

قالت الشركة إن تعليق حساب ترامب، الذي له ما يربو على 88 مليون متابع، جاء بسبب خطر المزيد من العنف، وذلك بعد اقتحام مبنى الكونجرس الأمريكي يوم الأربعاء.



وانخفض سهم شركة التواصل الاجتماعي المدرج في الولايات المتحدة 8% أيضا في تعاملات هزيلة لما قبل فتح السوق صباح اليوم الإثنين.

وصباح السبت الماضي، واصلت منصة التدوينات الصغيرة "تويتر" محاولاتها لوقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من التواصل مع أنصاره عبر الإنترنت بإزالة تغريدات وحجب حسابات على صلة بالرئيس المنتهية ولايته.

وعلق تويتر بشكل دائم الحساب الشخصي لترامب على منصتها الجمعة، مستشهدة بخطر التحريض أكثر على العنف.

وقال ترامب بعد ذلك إنه قد يطلق منصة منافسة جديدة وإنه "يتفاوض مع العديد من المواقع الإلكترونية الأخرى".

ونشر ترامب تعليقاته من حساب "بوتوس" الرئاسي (رئيس الولايات المتحدة الأمريكية) وهو منفصل عن حساب ترامب الشخصي.

وأزال تويتر التغريدات من حساب "بوتوس" بعد فترة قصيرة. ثم حجبت حساب حملة "تيم ترامب" (فريق ترامب).